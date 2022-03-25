Міськрада: в окупованому Бердянську банки закривають відділення

У Бердянську, який перебуває у тимчасовій окупації російськими військовими, з понеділка, 28 березня, припиняють діяльність кілька банківських установ. Про це інформувала пресслужба Бердянської міської ради, повідомляє Укрiнформ.

"У місті з різних причин закінчують свою роботу низка банківських установ: Альфабанк, Ощадбанк, Аваль. За наявною на сьогодні інформацією, з понеділка ці установи не працюватимуть" , - йдеться у Телеграм-пості.

Також повідомляється, що поки що залишаються працювати: Приватбанк (субота та неділя вихідний), А - банк, ТАС банк, Укргазбанк.

У мерії зазначили, що підтримують роботу комунальних та обслуговуючих сферу ЖКГ підприємств. І нагадали, що місто продовжує залишатися без газопостачання, через що зросли навантаження на електромережі, і щодня трапляється безліч аварій.

Раніше повідомлялося, що російські солдати окупували місто та морський порт. Вони запропонували міській владі співпрацю, але отримали відмову.