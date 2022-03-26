Шмигаль розповів про виплати пенсій авансом у областях, де точаться бої
В Україні в областях, де ведуться бойові дії проти російських загарбників, громадянам проведуть пенсійні нарахування за квітень вже цими днями, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень місяць", - сказав глава уряду.
Так, протягом 25-27 березня авансом будуть здійснені нарахування та виплата пенсій у 6 областях на загальну суму понад 8,8 мільярда гривень.
"Вже була профінансована виплата пенсій у Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки", - заявив Шмигаль.
Він зазначив, що в суботу кошти авансом кошти будуть відправлені в Сумську, Херсонську і Миколаївську області. У неділю - в Київську область.