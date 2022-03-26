Британія ввела санкції проти оборонно-промисловому комплексу РФ

Великобританія ввела нові санкції проти РФ, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу і обмежать його здатність компенсувати втрати безпілотників, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Великобританія ввела санкції відносно 65 фізичних і юридичних осіб, що підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

У число тих, хто потрапив під санкції, входить Російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні з Україною.