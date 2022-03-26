Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 березня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 березня, включаючи на міжнародні рейси, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Евакуаційні поїзди на 26 березня
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 – Інтерсіті + Київ – Львів
- 17:00 – Інтерсіті + Київ – Львів
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів
Одеса:
- 22:32 Одеса – Ужгород
Інший:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
- 22:25 – 7616 Ягодин – Хелм
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице *(прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
* квитки у продажу
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень
Нагадаємо, Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі.