Медведєв: РФ може застосувати ядерну зброю, але надає перевагу переговорам

Російська Федерація може застосувати ядерну зброю при загрозі своїй безпеці. Але вважає, що дипломатичні переговори є найправильнішим шляхом, у тому числі щодо України, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

"Росія - не звичайна держава, а держава, яка є постійним членом Радбезу ООН... Росія є ядерною державою, володарем найбільш потужного запасу ядерної зброї, стратегічного арсеналу. Природно, ніхто нікому нічим не загрожує... Стратегічний потенціал нашої країни було переведено в особливий режим, просто щоб всі розуміли ті загрози, з якими зіткнуться інші держави, якщо спробують вплинути на курс нашої країни" , - зазначив він.

За його словами, є документ, в якому вказані підстави, при якому Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю.

"Перше - це коли по Росії завдано ракетного удару з використанням засобів ядерного ураження. Другий випадок - інше застосування ядерної зброї проти РФ або її союзників. Третій випадок - це посягання на критичну інфраструктуру, в результаті якого паралізована діяльність наших ядерних сил стримування. І четвертий - це коли скоєно акт агресії проти РФ або її союзників, в результаті якого під загрозою поставлено саме існування цієї країни. Навіть без застосування ядерної зброї" , - підкреслив Медведєв.

Що стосується України, то на його думку, найправильнішим шляхом є переговори.