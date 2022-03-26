Шольц: Німеччина може відмовитися від російського газу швидше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна може позбутися залежності від російського газу. І це може статися швидше, ніж то заведено вважати, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це Шольц заявив під час брифінгу.

"Ми станемо незалежними від російського газу швидше, ніж багато хто може цього очікувати. Німеччина менш залежна від російських постачань, ніж деякі інші країни" , - сказав Шольц.

Німецький канцлер також підкреслив, що процес здобуття незалежності країнами ЄС від російського газу тепер став незворотним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомом, що в Міністерстві економіки Німеччини планують до кінця року скоротити до 30% залежність російського газу. При цьому імпорт нафти з РФ хочуть скоротити вдвічі.