У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати армії РФ з початку вторгнення

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 26 березня становили близько 16 400 осіб особового складу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

За цей період РФ також втратила 575 танків, 1640 бойових броньованих машин, 293 артилерійські системи, 91 реактивну систему залпового вогню, 51 засіб протиповітряної оборони, 117 літаків та 127 вертольотів.

Крім того, окупанти втратили 1131 одиницю автомобільної техніки, 7 суден, 73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, 56 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 пускові установки ракетних комплексів та 19 одиниць спеціальної техніки.