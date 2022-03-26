У військових адміністраціях розповіли про ситуацію у регіонах

На Київщині тривають бої з ворогом, у деяких районах активізуються диверсанти, на Сумщині росіяни вивели частину військ з території України, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані обласних військових адміністрацій.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах.

Київщина

Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.

Чернігівщина

Чернігів мужньо тримає оборону. Ситуація в місті залишається складною.

Житомирщина

Повітряні тривоги вночі.

Кіровоградська область

Вночі були повітряні тривоги. В цілому ситуація спокійна і контрольована

Дніпропетровщина

Зранку — повітряна тривога. Загалом спокійно.

Сумщина

Вночі окупанти відводили велику частину військ на територію Росії. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Харківщина

Вночі продовжувалися обстріли Харкова окупантами зі зброї дальньої дії, чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. По області тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

Запорізька область

В напрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ТрО та ЗС України, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.

На Волині, Вінничині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, в Хмельницькій області, Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську.

Полтавщина

Ніч минула відносно спокійно. Вчора та зранку суботи — повітряні тривоги

Луганщина

Усі міста — українські, але усі під постійними обстрілами, у Рубіжному та Попасній бої у середмістях.

Донеччина

Інтенсивні обстріли Мар'їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загибла.

Обстріли Авдіївки також не вщухають.

Є багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації щодо постраждалих немає.

Маріуполь — у блокаді. Все місто окупанти не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться.

Миколаївщина

Уночі на території усієї області оголошувалась повітряна тревога. Однак ніч була відносно спокійна

Херсонщина

На Херсонщині тривають гучні вибухи у районах, які знаходяться біля Миколаївщини та Дніпропетровщини.

Одеса

Вночі — одна повітряна тривога