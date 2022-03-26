Верещук: у суботу відкриють 10 гуманітарних коридорів
В Україні 26 березня планують відкрити 10 гуманітарних коридорів, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у відеозверненні.
Погоджено 10 гуманітарних коридорів:
Донецька область
з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті
Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде
Київська область
- з села Плесецьке до міста Фастів
Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57.
- з села Северинівка до Білогородки
Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20
- з міста Бородянка до міста Біла Церква
Місце зборів – вулиця Центральна, 331
- з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква
Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.
Луганська область
- з міста Рубіжне
Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
- з селища Нижнє
Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
- місто Лисичанськ
Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- з міста Попасна
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- місто Сіверодонецьк
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- місто Гірське
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
За словами Верещук, окупанти запланували показову акцію – збираються примусово депортувати з Херсону в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.