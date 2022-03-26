Верещук: у суботу відкриють 10 гуманітарних коридорів

Верещук: у суботу відкриють 10 гуманітарних коридорів
Фото: president.gov.ua

В Україні 26 березня планують відкрити 10 гуманітарних коридорів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у відеозверненні.

Погоджено 10 гуманітарних коридорів:

Донецька область

з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті

Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде

Київська область

  • з села Плесецьке до міста Фастів

Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57.

  • з села Северинівка до Білогородки

Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20

  • з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце зборів – вулиця Центральна, 331

  • з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква

Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.

Луганська область

  • з міста Рубіжне

Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

  • з селища Нижнє

Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

  • місто Лисичанськ

Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

  • з міста Попасна

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

  • місто Сіверодонецьк

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

  • місто Гірське

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

За словами Верещук, окупанти запланували показову акцію – збираються примусово депортувати з Херсону в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

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