У двох землях ФРН визнали правопорушенням використання знака Z

Німецькі федеральні землі Нижня Саксонія та Баварія оголосили про юридичні санкції за використання знака Z у громадських місцях, повідомляє Deutsche Welle.

"Кожен, хто за допомогою знака Z публічно висловлює схвалення агресивної війни президента Росії Путіна проти України, має очікувати у Нижній Саксонії кримінального переслідування" , – заявив у п'ятницю, 25 березня, нижньосаксонський міністр внутрішніх справ Борис Пісторіус.

Демонстрація цього символу на мітингах у Нижній Саксонії може бути розцінена як порушення громадського порядку та переслідуватись у рамках кримінального права.

Аналогічної позиції дотримується і баварська влада. За словами земельного міністра юстиції Георга Айзенрайха, неприпустимо потурати злочинам, що порушують міжнародне право.

"Свобода думок – одна з головних переваг нашої конституції, в Німеччині кожен може висловлювати свою думку. Однак свобода думок закінчується там, де починається кримінальне право" , – зазначив Айзенрайх, підкресливши, що кожен знак, хто використовує в Баварії символ Z у громадських місцях повинен знати, що він може бути притягнутий до відповідальності.

Літерами Z та V позначено військову техніку та уніформу військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем в Україні. За межами зони бойових дій – як у самій Росії, так і за кордоном – знак Z використовується як символ підтримки дій Москви. Його можна побачити, зокрема, на будинках, автомобілях, одязі.