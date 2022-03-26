Зеленський: ядерний статус не повинен бути "дозвілом на несправедливість"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерний статус держави не повинен бути "дозвілом на несправедливість" стосовно інших країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи у суботу з відеозв'язку на Дельфійському форумі, він заявив, що "несправедливість – це те, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями у міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія спеціально постійно розповсюджує" .

Зеленський зазначив, що "зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масової поразки, зокрема, хімічну".

Він нагадав, що у 90-х роках минулого століття Україна віддала 3-й за потужністю ядерний арсенал. "В обмін на це наша країна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, у тому числі від Росії", - наголосив президент, додавши, що одна з цих країн і напала на Україну.

В результаті, сказав Зеленський, "інші держави теж зроблять висновок, що їм потрібна ядерна зброя".