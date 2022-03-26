Байден про Маріуполь: ми бачили таке лише у фільмах жахів

Президент США Джо Байден вважає, що Путін є справжнім воєнним злочинцем, і зусилля цивілізованого світу мають бути зосереджені на тому, щоб зупинити його і допомогти Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

"Наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зупинити руйнування, спричинені людиною, яку я назвав воєнним злочинцем. Думаю, що він (Путін – ред.) відповідає цьому визначенню" , - наголосив Байден.

За його словами, Захід об’єднався у питанні санкцій проти, що могло бути "певною несподіванкою" для Росії. Щодо РФ уже накладено “найжорсткіші у світовій історії” санкції.

Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей" , - зауважив Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.

"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів" , - підкреслив Байден.

Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.

Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".

Як повідомлялося, Байден розпочав дводенний візит до Польщі. У п'ятницю він перебував у Жешуві (за 60 км від України), а в суботу продовжить свій візит у Варшаві.