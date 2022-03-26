Кличко: у Києві та області вводиться посилена комендантська година
У Києві та Київській області знову вводиться посилена комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка – 28 березня", - йдеться у повідомленні Кличка у телеграм-каналі у суботу.
У повідомленні наголошується, що містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.
"Кияни можуть вийти на вулицю лише для того, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", - повідомив мер столиці.