Кличко: у Києві та області вводиться посилена комендантська година

У Києві та Київській області знову вводиться посилена комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка – 28 березня", - йдеться у повідомленні Кличка у телеграм-каналі у суботу .

У повідомленні наголошується, що містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.