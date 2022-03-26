ОВА: евакуація з Маріуполя "застрягла" у заторі

Автомобілі біженців з Маріуполя потрапили в багатокілометровий затор біля Василівки через поглиблений огляд російським агресором на блокпостах. У цих пробках - і карети швидких із пораненими дітьми на борту, повідомляє Укрiнформ.

Про це у телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Біля Василівки окупанти створили багатокілометровий затор. У ньому - автомобілі біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту. Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони», - написав керівник області .

Він зазначив, що українська сторона веде непрості переговори з представниками Росії щодо необхідності якнайшвидше нормалізувати перепустку наших громадян у бік Запоріжжя.