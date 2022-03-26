УЗ: окупанти обстріляли електричку Шепетівка - Київ, є постраждалий
Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. В результаті інциденту є потерпілий, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишина.
Повідомляється, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом.
"За оперативною інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше цього тижня російські військові відкрили вогонь по евакуаційному потягу Київ - Івано-Франківськ, але в результаті інциденту постраждалих не було.