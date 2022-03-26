Кулеба та Резніков зустрілися з Блінкеном та Остіном у Варшаві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков у Варшаві зустрілися з державним секретарем США Ентоні Бліненом та міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зустрічаємося з нашими колегами зі США Блінкеном та Остіном у Варшаві разом з Олексієм Резніковим. Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії" , - написав Куліба.

Своєю чергою Резніков зазначив, що зустріч у цьому форматі відбувається вперше. За його словами, вони обговорили з Блінкеном та Остіном поточні питання та співпрацю у політичних та оборонних напрямках між Україною та США.

"Ввечері ми також будемо бути присутніми на промові президента США про війну Росії проти України. Подробиці пізніше" , - зазначив міністр оборони України.