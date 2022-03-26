Синегубів: на Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів
У Харківській області Збройні сили України не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.
"У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там точаться бої", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, ЗСУ тримають оборонні позиції в Ізюмському напрямку, де точаться бої.
"Продовжуються бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська теж тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину та не відступають ні на метр. За нами – перемога!" - Написав Синегубов.