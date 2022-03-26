Синегубів: на Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів

У Харківській області Збройні сили України не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

"У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там точаться бої", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі .

За його словами, ЗСУ тримають оборонні позиції в Ізюмському напрямку, де точаться бої.