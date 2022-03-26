Білоруський батальйон Кастуся Калиновського увійшов до складу ЗСУ

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці батальйону у Telegram.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", — написали у батальйоні .

Відзначимо, батальйон створили після нападу Росії на Україну.

25 березня білоруси святкують День Волі – неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

Вінцент Костянтин (Кастусь) Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання 1863 року на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії, вважається національним героєм Білорусі.

5 березня у лавах Збройних Сил України воювало уже більше 200 білорусів, які хочуть захищати Україну від російського загарбника, ще 300 добровольців із Білорусі перебували у Польщі.