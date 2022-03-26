ГУР: росіяни намагаються замінити "розконсервованою" втрачену техніку

Російські загарбники намагаються відновити втрати своєї військової техніки за рахунок знятої з тривалого зберігання та розгортають ремонтно-відновлювальну базу у Брянській області, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

“Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі у смт Климово Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). В даний час ворожа РВБ намагається "поставити в дію" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого є вкрай незадовільним, що унеможливлює її повноцінне використання”, - йдеться у повідомленні .

Також повідомляється, що одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом, інформують у розвідці, Росія часто стикається із проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів.

“З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніка із вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один перебуває у більш-менш робочому стані. Інші – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. "Наразі плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані", - йдеться у повідомленні .

Крім того, повідомляється, що "за наявною інформацією, командир 13 танкового полку 4-ї танкової дивізії Росії - застрелився".