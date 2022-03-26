Мер Славутича вийшов на волю і заявив, що окупанти покинуть місто

Міський голова Славутича (Київська обл.) Юрій Фомічов, якого викрали російські окупанти в суботу вранці, вийшов на волю і звернувся до учасників акції протесту проти загарбників, заявивши, що росіяни покинуть місто після обіду, залишивши лише один свій блокпост, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До обіду покружляють (на автомобілях по місту – ІФ), після обіду вони мають виїхати з міста геть. Залишать один блокпост і в місті їх не буде. Ми керуємо самі", - сказав Фомічов під час виступу перед городянами в суботу .

Він уточнив, що у випадку, якщо хтось захоче покинути місто, то "ми погоджуватимемо цю процедуру".

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти у суботу увійшли до м. Славутич, захопили місцеву лікарню та викрали мера міста.