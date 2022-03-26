МЗС Великої Британії: Альфа-Банк Україна не підпадає під санкції

У Британському МЗС вважають Альфа-Банк Україна окремою юридичною особою. Санкції, накладені на російський Альфа-Банк, не поширюються на українську фінустанову, повідомляє Новое время.

Міністерство закордонних справ Британії назвало Альфа Банк Україна окремою юридичною особою, яка не підпадає під санкції. Про це йдеться у повідомленні відомства.

На російський Альфа-Банк, який є найбільшим із приватних банків Росії, Британія наклала санкції 24 березня.

"Це окрема юридична особа, що відрізняється від Альфа-Банку (Україна), який не підпадає під санкції", — йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен після влучення під санкції Євросоюзу вирішили передати свої частки в Альфа-Банку Україна узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України.