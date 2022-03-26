У Донецькій ВЦА розповіли про фільтраційні табори та аусвайси окупантів

З населених пунктів Донецької області окупанти примусово депортували вже десятки тисяч українців, для перевірки «благонадійності» яких росіяни створили фільтраційні табори, повідомляє Новое время.

Про це розповіла речниця Донецької ВЦА Тетяна Ігнатченко-Тюріна:

«Ми вже маємо інформацію про декілька точок фільтраційних таборів. Ми маємо інформацію від людей, яких вивезли в Докучаєвськ, під Новоазовськ, в сам Новоазовськ. Є люди серед правоохоронців, яких депортували, насильно вивезли до Донецька. Є люди, яких відправляють до тимчасово окупованого росіянами Криму».

У цих таборах, за словами Ігнатченко-Тюріної, відбувається поглиблена особиста перевірка:

«Відбирають телефони, українські документи (все, що є - паспорти, посвідки) і натомість видають такий собі аусвайс (посвідчення, які видавалися під час німецької окупації України під час Другої світової війни — ред.). За цим аусвайсом ті, кого окупанти вважають благонадійними, можуть потрапити на територію Російської Федерації».

Після, додала речниця Донецької ВЦА, людей відправляють у найрізноманітніш регіони Росії, зокрема і у віддалені, зв’язок з депортованими обривається:

«Люди повідомили, що їх спрямовують в Омськ, в Краснодарський край, і після того, принаймні у мене, не виходить вийти на повторний зв’язок з ними. Що з ними далі [відбувається], незрозуміло, але йдеться вже про десятки тисяч депортованих людей. Близько 25 тисяч — це ті, що ми вже підтвердили. З Маріуполя, з маріупольських околиць і частково з Волноваського району».

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія створила фільтраційні табори у Докучаєвську Донецької області.

24 березня у міськраді Маріуполя заявили, що російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів міста до Росії. В Україні вже формують базу депортованих та працюватимуть над їх поверненням.

Також в Офісі президента зазначили, що упродовж тижня гуманітарними коридорами на підконтрольну Україні територію з Маріуполя вдалося евакуювати 26 477 людей.

Місто з 1 березня знаходиться в блокаді. Через це там немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв’язку. Через обстріли окупантів неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари.