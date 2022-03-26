ОК "Південь": окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря

Російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря та висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), повідомляє Укрiнформ.

Про це у Фейсбуці повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

«Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи протиповітряної охорони виконують свої завдання. Ворожа спроба висадки швидкісних катерів на Одещині виявилася невдалою, вони отримали відсіч», - наголосив Назаров .

Як повідомлялося, напередодні ворожі кораблі вели артилерійський вогонь у напрямку до Одеси, але снаряди впали в море біля узбережжя. Окрім того, українські ППО збили ворожу ракету.