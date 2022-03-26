У Польщі фіксують зменшення кількості новоприбулих біженців із України

Останніми днями кількість людей, які тікають з України до Польщі, почала зменшуватися, повідомляє Європейська правда.

У п'ятницю українсько-польський кордон перетнули 30 500 осіб, що на 6,4% менше, ніж у попередній день, повідомила у суботу Прикордонна служба Польщі.

До 7-ї ранку в суботу кордон перетнули 6100 осіб – це на 11% менше, ніж за аналогічний період у п'ятницю.

Загалом понад 2,2 мільйона людей прибули до Польщі з початку війни.

Деякі з цих людей вже покинули Польщу, але експерт із міграції Варшавського університету професор Мацей Дущик вважає, що залишилося близько 1,2-1,3 мільйона біженців.

Крім того, понад 300 тисяч людей в'їхали до України через Польщу з початку війни.