Арестович: мешканці Славутича чинять героїчний опір загарбникам

На карті України з'явилася нова гаряча точка – Славутич, мешканці якого чинять героїчний опір загарбникам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив на брифінгу у суботу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зараз на площі відбувається величезний мітинг з українськими прапорами, Місто-герой, місто ліквідаторів дає відсіч російським загарбникам", - сказав він .

За його словами, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Маріуполі, йдуть вуличні бої, намагається наступати в районі Ізюму та проводити певні тактичні дії на Київщині.

ЗСУ, за словами Арестовича, проводять стратегічну оборонну операцію, у деяких місцях контратакують.

Орієнтовні втрати противника на цю добу становлять понад 16400 вбитих, 575 танків, 1640 бойових машин, 293 артилерійські системи та 92 системи РСЗВ, 51 засіб ППО, 117 літаків, 127 вертольотів, 56 БПЛА, 11 одиниць спецтехніки, 2 установки "Іскандер".

1 квітня, сказав Арестович, у РФ розпочинається кампанія на заклик терміновиків.