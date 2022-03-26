Кличко: у Києві скасували посилення комендантської години

Оголошеної раніше півторадобової комендантської години у Києві та області з вечора суботи до ранку понеділка не буде, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У мене є нова інформація від військового командування, яку я хотів би озвучити. Відповідно до інформації, яку вони мають, було прийнято рішення, що комендантської години завтра вдень не буде" , – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він уточнив, що комендантська година буде введена у колишньому режимі й триватиме з 20:00 суботи до 07:00 неділі.