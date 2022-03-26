Борель: ЄС хоче натиснути на Росію, щоб вона заплатила ціну

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європа не хоче, щоб війна в Україні переросла на щось більше. Однак ЄС хоче натиснути на Росію, щоб вона заплатила ціну за екскалацію, повідомляє РБК-Україна.

"Ми підтримуємо Україну без нагнітання ескалації, ми не хочемо конфлікту більшого масштабу, але водночас ми хочемо натиснути на Росію з усією силою, щоб вона заплатила ціну", - заявив Боррель .

При цьому Боррель наголосив, що криза в Україні є глобальним, а не лише європейським питанням.

"Україна - це світове питання, бо якщо країна може нав'язати силу і зруйнувати міста і перетворити Маріуполь на європейський Алеппо, тоді ми всі в небезпеці. Якщо ми дозволимо Путіну контролювати Україну, бо має більше вогневої потужності, то хто буде наступним?", - заявив він .

Боррелл уклав, що ЄС потрібно більше верховенства закону на міжнародній арені та більше балансу сил.