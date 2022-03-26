Мер Чернігова просить евакуювати з міста 44 тяжко поранених

У Чернігові перебувають 44 тяжко поранені особи — серед них військові, цивільні та діти, які можуть не вижити, якщо їх не вивезти до Києва, повідомляє Укрiнформ.

Про це під час прес-конференції повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

“Чернігів перебуває в оперативному оточенні. Автомобільний міст через Десну розбомблений. Пішохідний міст прострілюється. Відтак, 44 тяжко поранені особи, серед яких військові, цивільні та троє дітей, можуть загинути, якщо їх не вивезти до Києва. Великих гуманітарних коридорів уже не буде. Йдеться лише про евакуацію невеликих груп, - сказав міський голова Чернігова .

За словами Атрошенка, росіяни свідомо здійснюють обстріл цивільної інфраструктури та лікарень зокрема.

Вони свідомо стерли з лиця землі районну лікарню у місті, кинувши туди 500-кілограмову бомбу. Їхній льотчик, якого вже збили, літав на малих висотах і бачив, куди він кидає бомби. Однак і зараз вони продовжують це робити», – розповів Атрошенко .

Мер Чернігова окремо звернувся до німецького уряду, закликавши не купувати російський газ, бо гроші від цього контракту йдуть на закупівлю російської зброї, з якої знищується німецький військовий цвинтар часів Другої світової війни.

Атрошенко висловив упевненість, що Чернігів та Україна встоять, а росія розвалиться після цієї війни.