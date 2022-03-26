Представництво президента в АРК: у Криму чоловіків мобілізують на війну
Представництво президента України в Автономній республіці Крим (АРК) повідомляє, що на окупованому Росією півострові відбувається мобілізація для участі у війні. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через РФ., повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в звіті представництва президента в АРК "Кримський півострів у контексті повномасштабної агресії РФ проти України".
"Представництву надходить інформація, що чоловікам у Криму активно надходять повістки та громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв’язку із цим, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова.
Оскільки вартість авіасполучення через територію Росії є доволі дорогою і варіантів виїзду не так багато у зв’язку із санкціями, то виїжджають на авто через територію Росії до третіх країн", – йдеться в звіті.