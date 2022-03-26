FT: США пообіцяли покарати низку країн, які допомагають РФ ухилятися від санкцій

У Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати низку країн за те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. йдеться про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію, повідомляє РБК-Україна.

Вказано, що раніше про те, що США готові покарати країни, які допомагають Росії обійти санкції, заявив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Він уточнив, що Вашингтон має у своєму розпорядженні низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів - включення юридичних або фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій, або не дотримуються їх, і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.

"Ці інструменти зараз добре зрозумілі компаніям та країнам у всьому світі, і ми готові їх застосувати, якщо в цьому виникне потреба", - заявив Салліван .

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив переконання, що китайська влада усвідомлює жахливі економічні наслідки у разі військової допомоги Росії.

При цьому сам глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що КНР відіграватиме конструктивну роль у встановленні миру в Україні.