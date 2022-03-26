ОВА: загарбники вийшли із центру Славутича і стоять на околицях

Російські загарбники залишили центр міста Славутич Київської області та стоять на його околицях, повідомляє Укрiнформ.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у телеграмі.

"Оновлена ​​інформація з міста Славутича. Як повідомив мер міста Юрій Фомічов, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений і разом із жителями міста взяв участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники залишили центр Славутича та стоять на околицях. «Славутич – це Україна», – написав він .

Як повідомлялося, викрадений російськими військами мер Славутича Юрій Фомічов уже на волі. Міська рада продовжує роботу у повному складі.

Вранці 26 березня російські війська викрали мера Славутича Юрія Фомічова та захопили лікарню.