Блінкен: США продовжать підтримувати Україну на всіх напрямках

Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.

"Ми пообіцяли продовжити підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України" , - написав він.

Блінкен також нагадав світові, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну вже триває другий місяць.