Блінкен: США продовжать підтримувати Україну на всіх напрямках

Блінкен: США продовжать підтримувати Україну на всіх напрямках
Фото: U.S. Department of State

Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.

"Ми пообіцяли продовжити підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України", - написав він.

Блінкен також нагадав світові, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну вже триває другий місяць.

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