Блінкен: США продовжать підтримувати Україну на всіх напрямках
Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках, повідомляє Укрiнформ.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.
"Ми пообіцяли продовжити підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України", - написав він.
Блінкен також нагадав світові, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну вже триває другий місяць.