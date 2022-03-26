Віце-прем'єр: в Україну надійшла рекордна кількість гуманітарних вантажів

За п'ятницю, 25 березня, до України з-за кордону надійшло 10,3 тисяч тонн гуманітарної допомоги, що стало рекордом у середньодобовому вимірюванні з початку війни з росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тис тонн на добу. Сьогоднішня цифра (за 25 березня – ред.) більша в 1,5 рази" , — розповіла Свириденко.

Розподіл гуманітарних вантажів здійснюється силами обласних військових адміністрацій, благодійними організаціями та органами місцевого самоврядування, які збирають дані про потреби населення і їх задовольняють.

Збільшення обсягів надходження гуманітарної допомоги стало можливим у тому числі за рахунок спрощення урядом процедури митного оформлення.

"Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію, форма якої доступна за посиланням https://cutt.ly/ZSFsdbO. До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються" , — додала міністерка.

У процесі доставки гуманітарних вантажів активну участь бере також Укрзалізниця. За даними Свириденко, на неї припадає близько 30% усіх гуманітарних перевезень.