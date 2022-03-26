У Офісі президента розповіли про послів, які залишилися в Україні

Невелика кількість послів держав ЄС та НАТО продовжують роботу у Львові та не евакуюються з України, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів заступник глави ОПУ, дипрадник президента з європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Жовква.

Він опублікував фото своєї зустрічі з дипломатами, яке він зробив у Львові.

Примітно, що однією з держав, яка зберегла присутність свого посла в Україні, є Угорщина.

"Було приємно сьогодні особисто зустрітись з тими послами країн ЄС та НАТО, які не покинули Україну: послом Франції Етьєном де Понсеном, послом Італії П‘єром Франческо Дзадзо, послом Литви Вальдемарасом Сарапінасом, послом Угорщини Іштваном Ідярто, послом Хорватії Анікою Джаміч" , – розповів Жовква.

Це не повний перелік послів, які лишилися в Україні. Зокрема, повідомлялося, що Львові працює посол Латвії Ілгварс Клява, який, очевидно, не зміг долучитися до зустрічі.

Також відомо, що посол Польщі Бартош Ціхоцький досі працює у Києві і не вірить, що його можуть захопити; він, відповідно, не брав участь у цій зустрічі.

До кінця першої декади березня у Києві працювало також посольство Туреччини, але згодом евакуювалося до Чернівців.

Ігор Жовква розповів, що подякував за підтримку у розміщенні українських біженців, надання гуманітарної та фінансової допомоги.

"Безумовно говорили про необхідність подальших санкцій - нинішній їх рівень далеко не достатній. Ну і не оминули тему вступу України до ЄС – цікаво було почути реакцію послів на виступ президента на саміті Європейської ради" , – розповів він.