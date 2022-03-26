МВС: російські окупанти вимагають вивести поліцію зі Славутича
Російські окупанти вимагають вивести поліцію зі Славутича (Київська область). Українська сторона не може евакуювати всіх, оскільки під ударом буде робота на Чорнобильській АЕС, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі марафону єдиних новин.
"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто знаходиться в кільці", - зазначив він.
За його словами, не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність Чорнобильської АЕС.
"Які плани росіян нам повністю незрозуміло... Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", - додав Денисенко.