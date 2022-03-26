CNN: Байден запевнив Польщу у підтримці НАТО

Президент США Джо Байден запевнив, що країна вважає "священним обов'язком" виконання п'ятої статті Північноатлантичного договору, що передбачає принцип колективної безпеки країн НАТО. Він запевнив польського президента Анджея Дуду, що вони можуть розраховувати на союзників, повідомляє РБК-Україна.

"Здатність Америки виконувати свою роль в інших частинах світу залежить від єдиної Європи, безпечної Європи. Ми це дізналися з сумного досвіду двох світових воєн, але тоді не були залучені до стабільності в Європі. Тому я вже давно говорю, як сенатор, член Комітету з міжнародних відносин, як віце-президент протягом восьми років, і тепер - як президент, що стабільність у Європі критично важлива для США" , - сказав Байден.

За його словами, він та лідери США розглядають 5-ту статтю НАТО як "священне зобов'язання".

"Ми сприймаємо як священний обов'язок (виконання - ред.) статті 5, і ви можете на це розраховувати" , - запевнив Байден.

Він також додав, що Путін сподівався, що йому вдасться поділити країни НАТО своїм вторгненням в Україну.

"Найважливіший критерій у цьому світі, що змінює час... полягає в тому, що НАТО залишається абсолютно, повністю, повністю об'єднаним. У наших точках зору немає поділу. Що б ми не робили, ми робимо в унісон" , - резюмував Байден.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, які лунають з пропагандистських ефірів каналів Російської Федерації. Він заявив, що його країна прагне миру, однак в ній достатньо місця для того, аби поховати нападників.