Bloomberg: дипломати КНР запитували подробиці про санкції проти РФ

Компанії та урядовці КНР прагнуть з'ясувати, як дотримуватися санкцій США проти Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китайські дипломати у Вашингтоні контактували з американськими колегами та запитували подробиці щодо санкцій", - йдеться у повідомленні агентства з посиланням на джерела .

У Китаї, за даними агентства, юристи та консультанти оцінки фінансових ризиків заявляють, що спостерігають зростання запитів китайських клієнтів, які хочуть переконатися, що вони дотримуються санкцій західних країн проти Росії. Багато запитів стосуються продажу товарів, в яких застосовуються американські технології, а також транзакцій у доларах, пов'язаних з експортом. За словами юристів, більшість китайських компаній вжили заходів, щоб уникнути порушення санкцій.

Агентство повідомляє з посиланням на офіційних осіб США, що "є мало доказів того, що Китай оминає американські санкції".