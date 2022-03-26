Чернишов: окупанти зруйнували близько 4500 будинків та 400 навчальних закладів

Під час війни проти України російський агресор знищив близько 4500 житлових будинків, близько 100 підприємств, близько 400 навчальних закладів і 150 закладів охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на брифінгу в медіацентрі "Україна" в суботу.

Міністр зазначив, що остаточний підрахунок інфраструктурного збитку можна буде зробити після припинення військових дій і розмінування територій. Чиновник додав, що, за попередніми оцінками, втрати можуть досягати десятків мільярдів доларів. І ця сума зростає щодня.

Чернишов зазначив, що уряд працює над планом відновлення країни.

"Ми вже спростили процедури імпорту будівельної продукції, необхідної для відновлення зруйнованої інфраструктури. Фактично робимо іншу дерегуляцію в цьому напрямку, але для того, щоб починати фізичні роботи з точки зору відновлення, нам потрібно насамперед розмінування територій, очищення об'єктів, які зазнали руйнувань" , - сказав міністр, додавши, що після експертного обстеження буде визначено, що має бути демонтовано.

Він також зазначив, що для відновлення українських міст будуть залучатися провідні українські та міжнародні фахівці.