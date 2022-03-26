Подоляк: у Росії розвиваються два вкрай руйнівні процеси

Радник голови Офісу президента та член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк заявив, що в країні-агресорі зараз розвиваються два скандальні процеси, «руйнівні для її авторитарного каркасу», повідомляє Новое время.

У своєму Telegram-каналі Подоляк розповів, що у Росії намагалися провести часткову мобілізацію «у найдепресивніших і мовчазних регіонах», але навіть там почалася паніка. Після цього в російському міністерстві оборони почали стверджувати, що мобілізацію організували «українські спецслужби».

"Немає жодних сумнівів у тому, що українські специ дуже професійні та легко проводять ІПСО [інформаційно-психологічні операції] на території Росії. Однак очевидною є спроба виправдати власне бажання компенсувати строковиками дедалі суттєвіші втрати живої сили в межах "геніальної“ спецоперації" , — зазначив радник голови ОП.

Подоляк також заявив, що російська управлінська еліта зараз намагається уникати публічності і на перший план виходять «або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали і відправили на заслужену пенсію в той же радбез».

"Найбільш органічний у цьому — Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля"" , — підсумував він.

Про те, що російський диктатор Владімір Путін втрачає підтримку російських олігархів, які страждають від міжнародних санкцій, запроваджених проти них за підтримку кремлівського режиму, 16 березня повідомляв Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, «кишеньковими» залишилися Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко та Сергій Чемезов, які ще можуть спілкуватися з Путіним безпосередньо. Водночас олігархи часів Бориса Єльцина, зокрема Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров та інші демонстративно усуваються від особистого спілкування з диктатором, оскільки саме від них він побоюється «удару в спину».