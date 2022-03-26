Журналіст: у РФ звільнили командувача 1-ї танкової армії за провали в Україні

У РФ командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади, написав журналіст Роман Цимбалюк, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Facebook.

Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

"У зв’язку з провалом операції та нездатністю досягти поставленої мети, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців термінової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, [Сергія Киселя] було знято з посади" , — написав Цимбалюк.

За його словами, раніше також було знято з посади заступника командувача 1-ї танкової армії.