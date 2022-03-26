Резніков заявив про "обережний оптимізм" після зустрічі з Байденом

Міністр оборони Олексій Резніков поділився підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом та американськими колегами у Варшаві. Він заявив, що зустріч можна оцінити з "обережним оптимізмом", повідомляє РБК-Україна.

Про це вiн написав в Twitter.

"Я, спільно з главою МЗС Дмитром Кулебою, оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та Держсекретарем США Ентоні Блінкеном з обережним оптимізмом. Обговорювали нагальні потреби української армії.Президент Байден сказав: "Україна надихнула весь світ". Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом" , - написав Резніков.

Зазначимо раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.