Прокуратура: росіяни обстріляли Боярку, серед поранених є дитина

Внаслідок обстрілу російськими військами Боярки Київської області у суботу поранено 4 мирних мешканців, у тому числі дитину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.

Серед пошкодженої окупантами інфраструктури – багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості".

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка.

фото прокуратури

Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України.