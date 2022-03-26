Садовий: окупанти завдали ракетного удару по Львову
У суботу, 26 березня, по Львову було завдано ракетного удару. Влада закликає жителів залишатися в укриттях, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні мера Львова Андрія Садового у Telegram.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не розповсюджувати фото/відео. Залишайтеся в укриттях", - написав він.
За словами очевидців, у місті видно густий чорний дим.
У свою чергу голова Львівської ОВ Максим Козицький у Telegram повідомив, що біля Львова сталося три потужні вибухи.
"Сталося три потужні вибухи біля Львова з боку Кривчиць, зараз звучить повітряна тривога, тому всім потрібно зберігати спокій і перебувати в укриттях", - написав він.