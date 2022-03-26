Садовий: окупанти завдали ракетного удару по Львову

У суботу, 26 березня, по Львову було завдано ракетного удару. Влада закликає жителів залишатися в укриттях, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні мера Львова Андрія Садового у Telegram.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не розповсюджувати фото/відео. Залишайтеся в укриттях" , - написав він.

За словами очевидців, у місті видно густий чорний дим.

У свою чергу голова Львівської ОВ Максим Козицький у Telegram повідомив, що біля Львова сталося три потужні вибухи.