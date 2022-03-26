ЗСУ збили російський бомбардувальник на Харківщині
Українська ППО на Харківщині збила російський бомбардувальник, а також ворожий безпілотник, повідомляє Новое время.
Про це повідомили у на Facebook-сторінці Повітряного командування Схід.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування Схід знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень „розпрощався з життям“ БПЛА", — йдеться в повідомленні.