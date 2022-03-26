Байден назвав президента Росії Путіна "м'ясником"
Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником". Раніше американський лідер неодноразова називав господаря Кремля "вбивцею", повідомляє Ділова столиця.
Заява була зроблена після візиту до українських біженців у Варшаві із посиланням на CNN.
На запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів:
"Він м'ясник".
Під час короткої сесії питань на стадіоні "Народовий" Байден розповів, як він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".
"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", — сказав він.
Він додав:
"Кожен з цих дітей сказав щось на кшталт:" Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".