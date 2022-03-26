Шмигаль: Раду просять запровадити кримінальне переслідування за підпал сухостію

На засіданні Державної комісії ТЕБ і НС прийняли були затверджені заходи, спрямовані на запобігання пожеж в лісах, торфовищах і сільгоспугіддях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр повідомив, що на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були вжиті заходи щодо запобігання лісових пожеж.

"Навіть у мирний час весняні пожежі завдали великої шкоди країні. Сьогодні недотримання елементарних правил протипожежної безпеки-це злочин, який може коштувати багатьох життів." ,- написав Шмигаль.

Він додав, що комісія виступить з ініціативою про введення кримінальної відповідальності за підпал сухостоїв.

Дане питання розглядатиме Верховна Рада.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі почалися в районі ЧАЕС.