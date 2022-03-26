ЗСУ ввійшли в Тростянець і продовжують зачищати місто від окупантів

ЗСУ ввійшли в Тростянець і продовжують зачищати місто від окупантів

Українські війська близькі до повернення повного контролю над Тростянцем Сумської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Невдовзі місто буде очищене від залишків російських військ.

"Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде по плану, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.
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Напередодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про активні бої в Тростянецькій громаді. Він, зокрема, висловив стриманий оптимізм щодо звільнення кількох населених пунктів незабаром.

Нагадаємо, 5 березня Живицький заявив, що російсько-окупаційні війська повністю окупували Тростянець та зробили там штаб, з якого керували своєю "військовою операцією".

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