ЗСУ ввійшли в Тростянець і продовжують зачищати місто від окупантів
Українські війська близькі до повернення повного контролю над Тростянцем Сумської області, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.
Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Невдовзі місто буде очищене від залишків російських військ.
"Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде по плану, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.
Напередодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про активні бої в Тростянецькій громаді. Він, зокрема, висловив стриманий оптимізм щодо звільнення кількох населених пунктів незабаром.
Нагадаємо, 5 березня Живицький заявив, що російсько-окупаційні війська повністю окупували Тростянець та зробили там штаб, з якого керували своєю "військовою операцією".