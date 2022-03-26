У Кремлі відреагували на слова Байдена про "м'ясника" Путіна

У Кремлі відповіли на черговий різкий вислів президента США Джо Байдена на адресу президента країни-окупанта Володимира Путіна, заявивши, що такі слова щоразу "звужують вікно можливостей для налагодження відносин РФ та США", повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Звичайно, щоразу подібні особисті образи звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин за нинішньої адміністрації США. Треба собі усвідомлювати це. Дивно чути звинувачення на адресу Путіна від Байдена, який закликав бомбардувати Югославію та вбивати людей" , — сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у суботу, 26 березня, після візиту до українських біженців у Варшаві назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником".

Раніше Байден називав Путіна "вбивцею".