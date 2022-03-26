Нацполіція: російські військові обстріляли Красногорівку із Торнадо-С

У Донецькій області російські загарбники здійснили удар з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С по житловому сектору міста Красногорівка. Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси, повідомляє Новое время.

Зазначено, що боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.