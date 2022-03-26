Байден: Путін цинічно бреше про свої цілі в Україні

Президент США Джо Байден, виступаючи у Варшаві, заявив, що російський диктатор Володимир Путін цинічно бреше про цілі своєї повномасштабної війни проти України і не повинен залишитися при владі, повідомляє Новое время.

Глава Білого дому наголосив, що твердження Путіна про «денацифікацію» — цинічна брехня, а президента України Володимира Зеленського було обрано демократичним шляхом.

«Він [Зеленський] єврей, сім'я його батька була вбита під час влаштованого нацистами Голокосту, а Путін має нахабство, як і всі диктатори до нього, вірити, що сила переможе».

Байден також звернувся до народу України, заявив, що український народ бореться за свою націю та основоположні демократичні принципи, які «об'єднують усіх вільних людей»:

«Моє послання до народу України — послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ та міністру оборони України… Ми з вами. І крапка», - сказав він .

Наприкінці промови Байден заявив, що російський диктатор не повинен залишатися при владі.